Ο Τρέβορ Χάτζινς ήταν από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ στη σημαντική εκτός έδρας νίκη με τη Μανρέσα. Ο άσος του «Δικέφαλου» πέτυχε 18 πόντους και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σπουδαία ανατροπή.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Χάτζινς, τόνισε για το ματς με τους Ισπανούς:

«Ήταν σίγουρα μία πραγματική μάχη. Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι όπως θέλαμε, ούτε μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο όπως θα θέλαμε. Ωστόσο, μείναμε ενωμένοι, παλέψαμε και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τη δική του απόδοση: «Αισθάνομαι αρκετά φυσιολογικά. Νομίζω ότι κάθε μέρα αποκτούμε καλύτερη χημεία, βρίσκουμε καλύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Νιώθω ότι σιγά σιγά βρίσκω τον πραγματικό μου εαυτό, καθώς όλοι οι συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο πιστεύουν σε μένα».

Για το αποτέλεσμα: «Είναι σίγουρα μία μεγάλη νίκη για εμάς. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε και το Σάββατο, αλλά σήμερα είχαμε μία σημαντική αποστολή και την ολοκληρώσαμε με επιτυχία».

Ακολούθως ήρθε η ώρα να μιλήσει για το ντέρμπι με τον Άρη. Ο άσος του ΠΑΟΚ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ματς αυτό, το οποίο του το έχουν περιγράψει ως… πόλεμο! Με τον Χάτζινς να τονίζει πως το περιμένει απ’ την πρώτη μέρα που υπέγραψε:

«Έμαθα ότι είναι πόλεμος! Η ατμόσφαιρα είναι τρελή, αλλά είμαι έτοιμος για τη μάχη. Είμαι έτοιμος! Περιμένω αυτό το παιχνίδι από την ημέρα που υπέγραψα στον ΠΑΟΚ, οπότε είμαι ενθουσιασμένος».