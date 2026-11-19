Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να μιλά για το παιχνίδι, αλλά και για την παρουσία του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στην ποιότητα των συμπαικτών του, τονίζοντας πως κάνουν ευκολότερη τη δική του δουλειά στο παρκέ, ενώ αναφέρθηκε και στην εντυπωσιακή ασίστ που έδωσε στον Βεζένκοφ στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ:

Για την εντυπωσιακή ασίστ στο ματς με τη Μακάμπι στον Βεζένκοφ: «Δεν ξέρω, νομίζω πως έπαθα ένα μικρό σοκ, αλλά δεν ξέρω γιατί. Βάζει τρελά σουτ συνεχώς. Όταν το έβαλε, ήμουν σε φάση “φυσικά, από όλους, αυτός θα το έβαζε”. Αλλά ναι, ήταν ένα τρελό σουτ, ένα τρελό παιχνίδι και όλοι ενθουσιαστήκαμε με τον ίδιο τρόπο».

Για το αν δοκιμάζει συχνά τέτοιες πάσες: «Όχι, όχι τόσο συχνά. Όχι μπέιζμπολ, σαν φούτμπολ (αμερικανικό ποδόσφαιρο), ναι. Μερικές φορές όταν κάνουμε πλάκα… Αλλά όχι, ήταν η μόνη πάσα, η μόνη επιλογή. Ευτυχώς έχω τα χέρια για να το κάνω».

Για τη νοοτροπία του μετά τα άστοχα σουτ: «Αφού συμβεί κάτι, δεν μπορώ να το ελέγξω πια. Αν χάσω ένα σουτ, αν κάνω ένα λάθος, αν έχω μια κακή μέρα, η επόμενη μέρα, η επόμενη ευκαιρία, το επόμενο σουτ είναι αυτό που θα πάει καλά. Ευτυχώς έβαλα τα επόμενα δύο σουτ που πήρα, όποια κι αν ήταν, και καταφέραμε να βγάλουμε και τις άμυνες».

Για την ψυχολογία του μετά το τρίποντο του Βεζένκοφ: «Έχουμε μία καταπληκτική ομάδα, έχουμε αθλητικά παιδιά αλλά και αθλητές που μπορούν να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι εύκολα και κάνουν και τη δική μου ζωή πιο εύκολη».

Για τον ρόλο του στο rotation της ομάδας: «Δεν ξέρω, ό,τι μου πει ο προπονητής να κάνω. Να έρθω από τον πάγκο, να ξεκινήσω βασικός, να παίξω στο δεύτερο ημίχρονο, να παίξω στο πρώτο… Δεν έχει σημασία. Ο Κόρι ξεκινάει, αλλά και οι δύο βλέπουμε το γήπεδο καλά. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει ή ποιος έρχεται από τον πάγκο, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε όποια κατάσταση βρίσκεσαι και να δίνεις ό,τι έχεις για την ομάδα».

Για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι όπου πρέπει να εμφανιστούμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχει πραγματικά σημασία με ποιον παίζουμε, αρκεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τη νίκη».