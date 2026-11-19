Στις προπονήσεις επέστρεψαν την Πέμπτη (19/11) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μετά το προγραμματισμένο ρεπό της Τετάρτης, με το βλέμμα στραμμένο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και επιθετικής ανάπτυξης, καθώς και παιχνίδια σε περιορισμένο χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα, στο οποίο δόθηκε έμφαση στο τακτικό κομμάτι.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Ανδρέας Τετέι, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Ελμίν Ραστόντερ, Γιώργος Κάτρης, Σωτήρης Κοντούρης και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διεθνείς, οι Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Τριφυλλιού την Παρασκευή (20/11), ολοκληρώνοντας σταδιακά τις επιστροφές των διεθνών ποδοσφαιριστών.