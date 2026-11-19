Τρομερές καταγγελίες από τον Μιχάιλο Μούντρικ κατά της Ομοσπονδίας της χώρας του αναφορικά με την υπόθεση ντόπινγκ στην οποία έχει εμπλακεί.

Ο 25χρονος Ουκρανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τότεναμ ως δανεικός από την Τσέλσι, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ντμίτρο Γκόρντον, στρέφοντας τα βέλη του προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεσή του.

Ο Μούντρικ υποστήριξε πως δεν είχε ακούσει ποτέ για τη μελδόνιο, την απαγορευμένη ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή εισήλθε στο σώμα του κατά την παρουσία του στην Ουκρανία για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Μάλιστα τόνισε ότι στην Εθνική ομάδα της χώρας του δεν εφαρμόζονταν, κατά την άποψή του, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

αποκάλυψε πως ένας διατροφολόγος της εθνικής μοίραζε ανά δύο ημέρες στους διεθνείς ποτηράκια με χάπια, τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή του, καλούνταν να καταναλώσουν.