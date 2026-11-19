Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11, 19:30) με την Καλαμάτα στη Νίκαια, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει την επιστροφή των τελευταίων διεθνών, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του ρόστερ.

Στα Σπάτα αναμένονται οι Μπαρνάμπας Βάργκα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ραζβάν Μαρίν, ενώ στις προπονήσεις έχουν ήδη επιστρέψει οι Ρότα, Πήλιος, Καλοσκάμης, Γιόβιτς και Μάγερ. Στην Αθήνα βρίσκεται επίσης ο Μιλάν Βιτάλις.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον Κάαν Καϊρίνεν, ο οποίος επέστρεψε από τη Φινλανδία με ενοχλήσεις και θα αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο. Η περίπτωσή του είναι σημαντική, καθώς ο Μαρίν είναι τιμωρημένος και θα απουσιάσει από το παιχνίδι.

Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα των Ζίνι, Ζοάο Μάριο και Αλεξίου, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται ενόψει της αναμέτρησης. Ο Νίκολιτς θα περιμένει τις τελευταίες εξελίξεις πριν αποφασίσει για την αποστολή της ΑΕΚ.