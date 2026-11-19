Το ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (20:00), ενώ η βραδιά περιλαμβάνει αρκετές δυνατές αναμετρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αρχή γίνεται στις 19:15 στη Λεμεσό, όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-9) υποδέχεται την Dubai BC (8-4). Οι Ισραηλινοί προέρχονται από την οριακή ήττα στην παράταση από τον Ολυμπιακό με 97-95, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από την άλλη, η ομάδα των ΗΑΕ επικράτησε της Αναντολού Εφές με 80-75, μετρώντας τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της.

Στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου (3-9) φιλοξενεί την Μπασκόνια (1-11), σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Οι Γερμανοί μετρούν δύο διαδοχικές ήττες, ενώ οι Βάσκοι έχουν συμπληρώσει εννέα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Οι Ιταλοί (2-10) επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 91-77 του Ερυθρού Αστέρα και βάζοντας τέλος σε ένα σερί εννέα ηττών. Στον αντίποδα, η Φενέρμπαχτσε (8-4) προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 115-81 επί της Βιλερμπάν, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις.

Στις 21:45, η Παρί φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι Γάλλοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πέντε συνεχόμενες νίκες και ρεκόρ 6-6. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, από την πλευρά της, επικράτησε δύσκολα με 85-82, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 7-5.

Η τελευταία αναμέτρηση της βραδιάς διεξάγεται στη Βαλένθια (22:00), με την πρωτοπόρο ομάδα της Ισπανίας (9-3), που έχει ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια. Οι Ιταλοί ταξιδεύουν με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σημαντική εντός έδρας νίκη τους απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

19:15: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Dubai BC

20:00: Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός

21:00: Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

22:00: Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου