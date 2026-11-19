Η Θύρα 13 συμπληρώνει 60 χρόνια «ζωής». Από το 1966 έως και σήμερα, συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του Παναθηναϊκού σε όλα τα τμήματα. Ενισχύοντας το «τριφύλλι».

Το ισχυρότερο οπαδικό κίνημα των Παναθηναϊκών, έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο των 60 ετών από την ίδρυσή του:

«Εξήντα χρόνια δεν μετριούνται σε ημερολόγια. Μετριούνται σε χιλιόμετρα, σε στιγμές και σε καρδιές που χτυπούν στον ίδιο ρυθμό.

Από τα τσιμέντα της Λεωφόρου μέχρι κάθε άκρη της γης, εκεί όπου το πράσινο γίνεται το μόνο χρώμα που έχει σημασία.

Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν στα ίδια σκαλοπάτια. Πατεράδες έδωσαν τη σκυτάλη σε παιδιά και εκείνα με τη σειρά τους έμαθαν τι σημαίνει να μην λυγίζεις ποτέ. Το επέβαλαν οι καιροί. Να στέκεσαι εκεί, όρθιος, στα εύκολα και στα δύσκολα, με μια υπόσχεση χαραγμένη βαθιά, μέχρι το τέλος.

Η θύρα 13 ήταν και είναι μια οικογένεια, μια ασπίδα, μια ζωντανή φλόγα που καίει ασταμάτητα εδώ και έξι δεκαετίες.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ιστορία συνεχίζει να γράφεται με την ίδια αδιαπραγμάτευτη αγάπη.

Και τώρα, ο χρόνος σταματά. Μπαίνουμε στις μέρες που η ιστορία συναντά το πεπρωμένο της, στον μήνα που η φλόγα έξι δεκαετιών γίνεται πιο φωτεινή από ποτέ.

Γιορτάζουμε που απέναντι σε θεούς και δαίμονες, εμείς είμαστε ακόμα εδώ.

Το ίδιο τρελοί. Το ίδιο αλλιώτικοι. Το ίδιο ασυμβίβαστοι.

Μια ζωή ολόκληρη, μια ανάσα, μια παντοτινή πίστη

60 χρόνια Θύρα 13».

https://www.instagram.com/p/Df5gx8sNp7k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δείτε το video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αφιερωμένο στη Θύρα 13: