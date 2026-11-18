Ο Άρης επικράτησε με 96-86 της Λε Μαν στο Αλεξάνδρειο, για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup, πανηγυρίζοντας την έβδομη νίκη του στη διοργάνωση και διατηρώντας το εξαιρετικό του ρεκόρ (7-1).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στο flash interview και αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον γρήγορο ρυθμό που χαρακτηρίζει το παιχνίδι των Γάλλων.

Ο Έλληνας τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος από την επιθετική λειτουργία και τις 24 ασίστ της ομάδας του, ενώ υπογράμμισε τη δυσκολία του να περιορίσει κανείς τη Λε Μαν.

Όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

Για τη νίκη: «Ήταν ένα καλό ματς. Παίξαμε καλό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν αξιοποιήσαμε καλά τα φάουλ όμως. Παίξαμε σε έναν πολύ υψηλό ρυθμό. Η Λε Μαν έχει τον υψηλότερο ρυθμό στο EuroCup, είναι γρήγορη,είναι καλή ομάδα. Τα πήγαμε πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση, κάποιες φορές στην άμυνα ανεβάσαμε την ένταση μας. Είχαμε 24 ασίστ».

Για την επίθεση: «Θέλουμε να παίξουμε σκληρή άμυνα, παίζουμε σκληρή άμυνα. Το παιχνίδι ήταν γρήγορο και υψηλού ρυθμού. Δύσκολο να κρατήσεις τη Λε Μαν χαμηλά. Θεωρώ κάναμε καλή δουλειά».