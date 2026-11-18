Η πιθανή έλευση του Τζον Μικς στην ΑΕΚ αποτέλεσε αφορμή για την παρέμβαση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αμερικανός ψηλός, ο οποίος είχε ένα σύντομο πέρασμα από τους «κιτρινόμαυρους» την τρέχουσα σεζόν, απάντησε σε σχετική συζήτηση στα social media, αναφερόμενος στην προσωπική του εμπειρία από τη θητεία του στην ομάδα.

Αρχικά, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ πήρε θέση απέναντι στο ενδεχόμενο να φορέσει ο Μικς τη φανέλα της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να μην ξοδέψει καν τον χρόνο του για να πάει στην ΑΕΚ, χρωστάνε χρήματα σε όλους τους παίκτες».

Ο Πίνκνι επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, στην οποία περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι βίωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ελληνική ομάδα, κάνοντας λόγο για απλήρωτες οφειλές και νομικές ενέργειες από την πλευρά του εκπροσώπου του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήμουν εκεί για δύο μήνες και δεν με πλήρωσαν ποτέ. Ο ατζέντης μου τους μήνυσε πέρυσι μαζί με τον Άντονι Άρμς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία να τους μηνύσει και για τα δικά μου χρήματα. Όλοι λένε ψέματα και προσπαθούν να εξαπατήσουν. Θα συνιστούσα αυτόν τον σύλλογο σε έναν άστεγο. Είναι χάλια που ο προπονητής πρέπει να υποφέρει. Υπέροχος τύπος».