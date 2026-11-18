Την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μανρέσα και τον ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική του EuroCup, παρακολουθεί από κοντά ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Ο ισχυρός άνδρας της διοργάνωσης βρίσκεται στην Ισπανία και βρέθηκε στο γήπεδο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας τον γύρο του παρκέ. Μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον general manager του ΠΑΟΚ, Γιώργο Τσιάρα, πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς τόσο η Μανρέσα όσο και ο Δικέφαλος βρίσκονται στο 5-2, με τη νικήτρια ομάδα να αποκτά προβάδισμα στη μεταξύ τους μάχη.