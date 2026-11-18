ΚΑΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο Κάουνας, όπου την Πέμπτη (19/11) θα φιλοξενηθεί από την Ζαλγκίρις. Μετά από την ήττα στην Μπολόνια, η οποία προβλημάτισε σε επίπεδο απόδοσης. Για τα κενά σημεία που είχαν οι «πράσινοι» στο παιχνίδι τους και τις αδυναμίες σε τομείς όπως τα ριμπάουντ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρά την κούραση απ’ το ταξίδι και τον αγώνα, δεν… χαρίστηκε στους παίκτες του. Ο Σέρβος κόουτς έκανε ένα απ’ τα γνωστά του «φροντιστήρια» στους «πράσινους». Με περίπου 1,5 ώρα video πριν την προπόνηση-χαλάρωμα, καθώς είναι παραμονή του επόμενου αγώνα.

Σε όλη αυτή την ώρα, ο Ομπράντοβιτς έκανε παρατηρήσεις, αναλύοντας τα λάθη των παικτών του. Τους εξήγησε τι πρέπει να διορθώσουν για να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας και να φτάσουν πιο κοντά στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκονται, σύμφωνα με την ποιότητα και την πληρότητα της ομάδας.

Παράλληλα, πέρα από τα λάθη στην Μπολόνια, ο Ομπράντοβιτς ανέλυσε στους παίκτες του και τον ιδανικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα φορμαρισμένη Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Κάουνας προέρχεται από σερί έξι νικών στην EuroLeague.