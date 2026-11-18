Έπειτα από περίπου 5,5 μήνες μακριά από τα παρκέ, ο Αμερικανός ψηλός επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.

Ο Φίζελ βρέθηκε στην… ενδεκάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στην αναμέτρηση με τη Φάλκο Σομπατέλι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Η απουσία του Αμερικανού σέντερ αποδείχθηκε μεγαλύτερη από την αρχικά εκτιμώμενη. Ο 28χρονος Αμερικανός αντιμετώπισε πρόβλημα στο δεξί γόνατο, το οποίο δεν του επέτρεψε να επιστρέψει εγκαίρως στη δράση.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, όταν παρουσιάστηκε υποτροπή στο οστικό οίδημα, με αποτέλεσμα να παραταθεί η αποχή του.

Η περσινή σεζόν, πάντως, είχε αφήσει θετικό αποτύπωμα για τον Φίζελ. Στη Stoiximan GBL μέτρησε 5,6 πόντους και 3,2 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στο Basketball Champions League ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 7,6 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, μετρώντας τις παρουσίες του τόσο με τη Νίμπουρκ όσο και με την ΑΕΚ.

Ξεχωριστή θέση στις εμφανίσεις του με την «Ένωση» είχε εκείνη στον τελικό του BCL απέναντι στη Ρίτας, όπου σημείωσε 15 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

Η επιστροφή του έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ έχει περιορισμένες λύσεις στη γραμμή των ψηλών. Οι Γκρεγκ Μπράουν και Γάιος Σκορδίλης εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης, επομένως ο Φίζελ αποτελεί μία επιπλέον επιλογή για τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Το επόμενο ζητούμενο για τον Αμερικανό είναι να ξαναβρεί σταδιακά τον αγωνιστικό του ρυθμό και να επιστρέψει στο επίπεδο που μπορεί να προσφέρει, μετά από ένα ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα απουσίας.