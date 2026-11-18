Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος τοποθετήθηκε για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ, αναλύοντας τις παθογένειες του χώρου και επισημαίνοντας τους τομείς στους οποίους απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις και αλλαγές.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ποιες είναι οι υποχρεώσεις; Ποιες είναι οι συμβάσεις; Τι υπάρχει στις μακροχρόνιες συμβάσεις που θα αναλάβουμε; Τι ακριβώς θα αναλάβουμε; Υπάρχει καμένη γη; Τι υπάρχει; Έχω ακούσει ότι στα ταμεία υπάρχουν 1.2-1.4. Ποιες είναι, λοιπόν, οι υποχρεώσεις; Ποιες συμβάσεις υπάρχουν και γιατί έγιναν όλες αυτές οι συμβάσεις αυτή τη στιγμή;

Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Τα ζήτησα όλα αυτά γραπτώς. Έστειλα επιστολές, με κοινοποίηση στην Ομοσπονδία, και στο Υπουργείο. Δεν πήρα καμία απάντηση. Ζήτησα να μας δώσουν τα οικονομικά στοιχεία, το οργανόγραμμα, πόσο προσωπικό υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι ισχύει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα.

Όντως, είναι έως και ύποπτα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν άλλο, αλλά η κατάσταση είναι έως και ύποπτη. Το ιδανικό θα ήταν να σταματήσουν τα πάντα και να αναλάβει μια καινούργια διοίκηση μέχρι να γίνουν οι εκλογές.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Σε περίπου έναν μήνα πάμε στις συνελεύσεις. Καλό είναι να συζητήσουμε για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Γιατί εδώ μιλάμε για το πρόβλημα με τη διαιτησία. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Όμως, όταν ρωτάω τα σωματεία —και έχω μιλήσει με τα περισσότερα— το πρώτο πράγμα που μου αναφέρουν είναι το οικονομικό.

Και εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Το 90% των σωματείων λέει: «Παιδιά, έχουμε οικονομικά προβλήματα. Δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις μετακινήσεις και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους διαιτητές». Δηλαδή, υπάρχει κάποιο κονδύλι που τους απασχολεί ιδιαίτερα.

Δεύτερο ζήτημα είναι το γηπεδικό. Και τρίτο, κάποιοι αναφέρουν τις διαιτησίες, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για τα αναπτυξιακά προγράμματα. Λένε ότι δεν υπάρχουν καλοί προπονητές στα κλιμάκια ή ότι δεν γίνονται σωστές επιλογές παικτών. Και τι καταλαβαίνω εγώ από όλα αυτά; Αφού παίρνουμε ψήφους από τα σωματεία, λογικά μπορεί να φτάνουμε στο σημείο να λέμε: «Βάλε και αυτόν τον παίκτη». Όταν ένα σωματείο ζητάει να επιλεγεί ένας συγκεκριμένος παίκτης, γιατί να μην υπάρχει αξιοκρατία;

Άρα, τα δύο βασικά μας προβλήματα είναι τα οικονομικά και η διαιτησία. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες λύσεις μπορούμε να βρούμε σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα καταφέρουμε να βρούμε ένα κονδύλι 2-3 εκατομμυρίων, ώστε να καλύψουμε τις αμοιβές των διαιτητών και ένα μέρος των εξόδων μετακίνησης;

Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και να προβληματιστούμε για το πώς θα το πετύχουμε. Υπάρχει ενάμισης χρόνος, γιατί σε ενάμιση χρόνο θα ξαναγίνουν εκλογές. Θα προλάβουμε μέσα σε αυτό το διάστημα να ασχοληθούμε με τη διαιτησία; Θα προλάβουμε να ασχοληθούμε με τα οικονομικά; Θα καταφέρουμε μέσα σε ενάμιση χρόνο να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα και να βρούμε αυτό το κονδύλι, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των σωματείων;

Αυτό, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και να συζητήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί, ποιοι θα κατέβουν και με ποιους συνδυασμούς, είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Ευχαριστώ για την προσοχή».