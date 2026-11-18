Η Εθνική Ελπίδων έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Euro U21 2027 έπειτα από αναμονή 25 ολόκληρων ετών. Η πρόκριση ήρθε με δραματικό τρόπο, καθώς η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην κατάμεστη και «καυτή» Λεωφόρο.

Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας, η Ελλάδα γνωρίζει πλέον τη θέση της στην κλήρωση της τελικής φάσης, καθώς θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο Βελιγράδι, με την ελληνική ομάδα να περιμένει πλέον να μάθει τους αντιπάλους της στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η επιστροφή της Εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από ένα τέταρτο του αιώνα αποτελεί μια σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μια σημαντική ευκαιρία για τη νέα γενιά διεθνών να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία

2ο γκρουπ: Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία

3ο γκρουπ: Πολωνία, Ελλάδα, Φινλανδία, Νορβηγία

4ο γκρουπ: Βέλγιο, Τσεχία, Σερβία, Αλβανία