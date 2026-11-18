Κάουνας αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Γάλλος γκαρντ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR, επισημαίνοντας πως από τη στιγμή που οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αποκτήσουν την απαραίτητη χημεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε αντίπαλο να τους αντιμετωπίσει.

Το καλοκαίρι έφερε αρκετές αλλαγές στο «πράσινο» ρόστερ, με σημαντικές προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό, αλλά και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Όπως είναι φυσικό, η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία προσαρμογής, με ορισμένες αδυναμίες να κάνουν την εμφάνισή τους στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη αγωνιστική ισορροπία, υπογραμμίζοντας πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει το ταλέντο και την ποιότητα, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση πως όταν όλα τα κομμάτια του παζλ μπουν στη θέση τους, δεν θα υπάρχει ομάδα ικανή να σταματήσει το «τριφύλλι».

«Όταν κάποιοι παίκτες ήταν εκτός, ήταν δύσκολο. Όλοι επέστρεψαν. Έχουμε τρομερή ομάδα και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο εαυτό όλων. Η ομάδα διαθέτει πολύ ταλέντο. Όταν αποκτήσουμε χημεία, δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Αυτή είναι η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε τώρα και αυτό είναι θετικό. Πρόκειται για έναν μαραθώνιο, στον οποίο χρειάζεται υπομονή. Και όταν υπάρχει υπομονή, έρχονται και τα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φρανσίσκο.