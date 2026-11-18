Οι υποχρεώσεις των 11 διεθνών της ΑΕΚ με τις εθνικές τους ομάδες ολοκληρώθηκαν, με τους Μαρίν, Κοϊτά και Βάργκα να είναι οι τελευταίοι που αγωνίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (17/11), παίρνοντας πλέον τον δρόμο της επιστροφής για τα Σπάτα.

Από σήμερα, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα, με την «Ένωση» να μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς επανέναρξης. Μέχρι το τέλος του έτους την περιμένουν εννέα αναμετρήσεις, οι οποίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η απαιτητική συνέχεια αρχίζει το Σάββατο (21/11) στη Νίκαια, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη αποτελεί μονόδρομο, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν παράλληλα να παρουσιάσουν ένα πειστικό πρόσωπο μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι που τους έχει δυσκολέψει αρκετά στη φετινή σεζόν.

Ο Νίκολιτς, πάντως, έχει στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, χωρίς να σκέφτεται από τώρα όσα ακολουθούν, όπως το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τρίτης (24/11) με την Κόμο στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που καλείται να ξεκαθαρίσει ο Σέρβος τεχνικός αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα: η επιλογή του τερματοφύλακα και ο ποδοσφαιριστής που θα καλύψει το κενό του τιμωρημένου Ραζβάν Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Σε ό,τι αφορά την εστία, ο Στρακόσα έδειξε στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα, έχοντας συμπληρώσει πλέον δύο γεμάτες εβδομάδες κανονικών προπονήσεων μετά το ράγισμα στο χέρι. Το ενδιαφέρον στρέφεται, επομένως, στην απόφαση του Νίκολιτς για το αν θα επαναφέρει τον Αλβανό διεθνή κάτω από τα δοκάρια, καθώς αποτελεί την πρώτη του επιλογή, ή αν θα διατηρήσει τον Μπρινιόλι, ο οποίος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις το τελευταίο δίμηνο.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Μαρίν

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της μεσαίας γραμμής. Ο Μαρίν, ο οποίος αποβλήθηκε στην τελευταία αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό πριν από τη διακοπή, αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές του Νίκολιτς στην ενδεκάδα. Έτσι, παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο το ποιος θα πάρει τη θέση του απέναντι στην Καλαμάτα όσο και το ποιος θα αποτελέσει τον παρτενέρ του στον άξονα.

Ο Κάιρινεν επιστρέφει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Φινλανδίας με ένα σφίξιμο, το οποίο δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί, και πλέον αναμένονται νεότερα για την κατάστασή του και το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος. Οι υπόλοιπες επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος προπονητής είναι οι Βιτάλις, Αριάγκα και Μάνταλος, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει χρησιμοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο και ο Μάγερ.

Περισσότερα για τα συνολικά πλάνα του Νίκολιτς θα φανούν την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, στις δύο ουσιαστικές προπονήσεις που απομένουν μέχρι την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα εκτός πλάνων βρίσκεται ο Ζούμπκοφ, ο οποίος θα παραμείνει νοκ άουτ μέχρι το τέλος του έτους. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Παράλληλα, αναμένονται νεότερα για τους Ζοάο Μάριο και Ζίνι. Ο πρώτος βρίσκεται σε διαδικασία επανένταξης μετά την πνευμονία που υπέστη, ενώ ο δεύτερος πλησιάζει στην επιστροφή του μετά τον μικροτραυματισμό που τον κράτησε εκτός των υποχρεώσεων της εθνικής του ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζίνι είχε χάσει και την τελευταία αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.