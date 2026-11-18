Fiba Europe Cup: Κολοσσός και Προμηθέας συνεχίζουν τις «μάχες» στην Ευρώπη
Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Γκέντσε από το Αζερμπαϊτζάν (18:00), με τον Προμηθέα να δοκιμάζεται στην Γερμανία κόντρα στην Τρίερ (21:00).
Σημαντικές αναμετρήσεις έχουν μπροστά τους οι δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στο FIBA Europe Cup.
Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται στο κλειστό της Καλλιθέας την Γκέντσε για την 7η αγωνιστική (18:00), με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να στοχεύει στη νίκη για να διατηρηθεί στην πρώτη δυάδα του ομίλου.
Από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας δοκιμάζεται στην Γερμανία κόντρα στην Τρίερ (21:00), με την ομάδα της Πάτρας να μην βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το τελευταίο διάστημα.