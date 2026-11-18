Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Φακούντο Πελίστρι στη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Ουρουγουάης απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, με τη «σελέστε» να επικρατεί με το εμφατικό 5-0.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την αναμέτρηση από τον πάγκο και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 74ο λεπτό. Η παρουσία του, ωστόσο, αποδείχθηκε άμεσα σημαντική, καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό του κέρδισε πέναλτι.

Συγκεκριμένα, ο Πελίστρι ανατράπηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον διαιτητή να υποδεικνύει την παράβαση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντε Λα Κρους, ο οποίος ήταν εύστοχος και διαμόρφωσε το 3-0 για την Ουρουγουάη.

Δείτε τη φάση με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Πελίστρι στο βίντεο (μετά το 2:10):