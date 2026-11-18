Παναθηναϊκός: Κέρδισε πέναλτι ο Πελίστρι στη φιλική πεντάρα της Ουρουγουάης
Θετική ήταν η παρουσία του Φακούντο Πελίστρι στο φιλικό της «σελέστε» απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού να κερδίζει πέναλτι λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.
Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Φακούντο Πελίστρι στη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Ουρουγουάης απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, με τη «σελέστε» να επικρατεί με το εμφατικό 5-0.
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την αναμέτρηση από τον πάγκο και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 74ο λεπτό. Η παρουσία του, ωστόσο, αποδείχθηκε άμεσα σημαντική, καθώς λίγα λεπτά μετά την είσοδό του κέρδισε πέναλτι.
Συγκεκριμένα, ο Πελίστρι ανατράπηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον διαιτητή να υποδεικνύει την παράβαση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντε Λα Κρους, ο οποίος ήταν εύστοχος και διαμόρφωσε το 3-0 για την Ουρουγουάη.