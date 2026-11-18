Απομακρύνεται, σύμφωνα με την πρώτη ιατρική εκτίμηση, το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση του γονάτου του.

Ανησυχία προκάλεσε τόσο στην Κολομβία όσο και στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του 22χρονου μέσου, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Χιλή τα ξημερώματα. Ο ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε στο γόνατο έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 42ο λεπτό. Η ένταση του πόνου ήταν εμφανής, με τον ίδιο να φεύγει από το γήπεδο εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια.

Παρά την αρχική ανησυχία, τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά. Όπως μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Κολομβίας έχει αποκλείσει, σε πρώτη φάση, το ενδεχόμενο ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Η οριστική εικόνα, πάντως, θα προκύψει μετά τις αναλυτικές εξετάσεις στις οποίες αναμένεται να υποβληθεί ο Πουέρτα εντός της ημέρας, ώστε να αποσαφηνιστεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Στον Ολυμπιακό παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς ο Κολομβιανός αποτελεί σημαντική μονάδα για τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, από την πλευρά του, περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ευελπιστώντας πως δεν θα χρειαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του για μεγάλο χρονικό διάστημα.