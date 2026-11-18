Ο Ίζακ Μπόνγκα αναφέρθηκε στα σημεία που κόστισαν στον Παναθηναϊκό την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια, δίνοντας έμφαση στα 17 επιθετικά ριμπάουντ που επέτρεψαν οι «πράσινοι» στους Ιταλούς, αλλά και στα 13 λάθη τους.

Οι δηλώσεις του Μπόνγκα:

Για τα 17 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ:

«Είναι σημαντικό να κάνεις box out, αλλά μπορεί να τα χάσεις. Δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον τομέα και μας πλήγωσαν τελικά».

Για τα 13 λάθη και τη συνέχεια:

«Είναι μέρος του αγώνα. Και πρέπει να μάθουμε από αυτά, αν δεν το κάνουμε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.

Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να ξεχάσουμε τι συνέβη εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά και να προχωρήσουμε».