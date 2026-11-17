Η Παρί πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και δραματικό φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από το -11, ανέτρεψαν τα δεδομένα στην τέταρτη περίοδο και πήραν το αποτέλεσμα χάρη σε ένα καθοριστικό τρίποντο του Ναντίρ Χιφί.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει αρχικά ένα μικρό προβάδισμα. Η Παρί, ωστόσο, βρήκε ρυθμό στην επίθεση και με πρωταγωνιστή τον Ετιέν ξέφυγε με 16-22. Οι Καταλανοί αντέδρασαν με τους Μπριθουέλα και Μπαλτσερόφσκι, ενώ ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το 20-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Παρί ανέβασε τη διαφορά μέχρι και τους 11 πόντους (25-36), όμως η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει. Με τον Ουμούντε και τον Ρόμπινσον να δίνουν λύσεις, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά και πέρασαν μπροστά με τον Ενκαμουά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Καταλανούς στο +3 (46-43).

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στην τρίτη περίοδο και με τον Μπαλτσερόφσκι έφτασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (57-46). Η Παρί, όμως, παρέμεινε κοντά στο σκορ, βρίσκοντας λύσεις κυρίως με τους Χιφί και Ντοκοσί. Παρά το προβάδισμα των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής, μειώνοντας σε 69-68.

Στην τελευταία περίοδο, ο Χιφί ανέλαβε δράση και, με τη βοήθεια του Ντοκοσί, οδήγησε την Παρί στην ανατροπή, με το σκορ να γίνεται 74-79. Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε και πέρασε ξανά μπροστά, όμως η συνέχεια επιφύλασσε ένα συναρπαστικό φινάλε. Ο Ερέρα έδωσε προβάδισμα στην Παρί με μεγάλο σουτ, ο Μινάγια ισοφάρισε σε 84-84, αλλά ο Αλίζ Τζόνσον έβαλε ξανά τους φιλοξενούμενους μπροστά.

Την τελευταία λέξη είπε ο Ναντίρ Χιφί, ο οποίος ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο και χάρισε στην Παρί μια σπουδαία νίκη μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-43, 69-68, 86-89.