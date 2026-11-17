Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 25-19. Οι Βαυαροί διατήρησαν τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, παρά τις προσπάθειες των Μπράουν και Έντουαρντς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-50.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μονάχου συνέχισε να έχει το πάνω χέρι, όμως η Ζάλγκιρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με επιθετικές λύσεις από τους Γκριγκόνις, Μπουτκεβίτσιους και Ουλανόβας, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (79-78) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Ζάλγκιρις πέρασε μπροστά, η Μπάγερν απάντησε και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά το μεγάλο τρίποντο του Ουάσιγκτον, που έφερε τους Βαυαρούς στο +4 (100-96), ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε διαφορετική άποψη. Με καθοριστικές ενέργειες έφερε το παιχνίδι στα ίσα (101-101) και το έστειλε στην παράταση.

Εκεί, ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε να κάνει τη διαφορά, με τη Ζάλγκιρις να παίρνει το προβάδισμα και να το διατηρεί μέχρι το τέλος. Οι Λιθουανοί έφτασαν έτσι σε μια σπουδαία νίκη, σε ένα ματς που είχε ένταση, ανατροπές και δραματικό φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 50-57, 78-79, 101-101 (κ.δ), 117-114 (α'παρ).