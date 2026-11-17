Ο Σάσα Βεζένκοβ συνέχισε να γράφει ιστορία στην EuroLeague, καθώς με τους 37 πόντους που σημείωσε απέναντι στη Μακάμπι έφτασε τους 3.939 στην καριέρα του στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στη 10η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος είχε μέχρι πρότινος 3.919 πόντους, και πλέον βρίσκεται μόνος του στη δέκατη θέση της σχετικής κατάταξης.

Μπροστά του, στην ένατη θέση, βρίσκεται ένας ακόμη εν ενεργεία παίκτης, ο Τόκο Σενγκέλια, ο οποίος έχει φτάσει τους 4.001 πόντους μετά την αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Αναντολού Εφές.