Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία του Καζακστάν μετά από μόλις τρεις μήνες στο τιμόνι της Εθνικής ομάδας.

Στη διάρκεια της παραμονής του δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια νίκη έχοντας τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες στη League C του Nations League και έτσι αποχωρεί από τον πάγκο του Καζακστάν αφού το βραχύβιο συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Σκοτ Μαν, που εξήγησε ότι «το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας. Όπως και ο ίδιος, έτσι και εμείς δεν έχουμε πρόθεση να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας. Βρισκόμαστε σε αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή, που θα μας βοηθήσει να πάμε στο Euro του 2028».

Ο άλλοτε προπονητής της Ελλάδας είχε εργαστεί επίσης στην Αρμενία για λίγους μήνες το 2025, ενώ πιο πριν είχε περάσει από τον Άγιαξ (2023-2024). Στην Εθνική μας ομάδα είχε δουλέψει μεταξύ 2019 και 2021, με απολογισμό έντεκα νίκες, εννέα ισοπαλίες και έξι ήττες.