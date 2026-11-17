Η Φενέρμπαχτσε πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε με 115-81 τη Βιλερμπάν στην Κωνσταντινούπολη, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη «διαβολοβδομάδα».

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε στο παρκέ με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Γάλλους. Από τα πρώτα λεπτά πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης, χτίζοντας μεγάλες διαφορές και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Μάλιστα, οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη είχε ήδη ξεπεράσει τους 100 πόντους, με τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ να αδυνατεί να ακολουθήσει τον καταιγιστικό ρυθμό των γηπεδούχων.

Κορυφαίος για την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Σέιν Λάρκιν με 25 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 16' λεπτά. Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζούζανγκ με double double 15 πόντων και 11 ριμπάουντ, με τον Χόρτον-Τάκερ να προσθέτει 11.

Ο Ντόσου-Γιόβο ξεχώρισε από πλευράς Βιλερμπάν με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τη «βαριά» ήττα της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 89-61, 115-81

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