Σε ένα από τα πιο «τρελά» ματς της φετινής EuroLeague, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Κύπρο και την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 97-95 χάρις το buzzer beater τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ στο τέλος της παράτασης, ενώ είχε προηγηθεί και εκείνο του Σάσα Βεζένκοφ, το οποίο είχε στείλει την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε την αναμέτρηση μία από τις πιο απρόβλεπτες που έχει ζήσει ως προπονητής, κάνοντας λόγο για μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοση της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε επίσης στις απουσίες και στην κόπωση των παικτών του, ενώ αναφέρθηκε τόσο στις πιθανές προσθήκες όσο και στην εμφάνιση της Μακάμπι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για τη νίκη: «Ήταν ένα από τα πιο τρελά ματς που έχω προπονήσει. Είαχμε πολλά πάνω-κάτω στην απόδοσή μας, δηλαδή καλά και κακά διαστήματα. Στο τέλος δεν ήμουν αισιόδοξος γιατί ξοδέψαμε ενέργεια και χάσαμε παίκτες. Ήταν και ο παράγοντας της τύχης. Από τώρα κάθε ματς είναι σημαντικό επειδή έχουμε και απουσίες».

Για πιθανές προσθήκες: «Θα έχουμε κάποιες προσθήκες σίγουρα, αλλά όποιο ματς νικάμε είναι καλό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κάτας, έπαιξε τρομερά η Μακάμπι. Είχαμε θέματα στο αμυντικό ριμπάουντ και η Μακάμπι είχε δευτερες ευκαιρίες. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες».