Ο Μπάμπα μετρά τη φετινή σεζόν 14 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ ο Αλέσιο Λίσι τον έχει χρησιμοποιήσει ως βασικό σε οκτώ αναμετρήσεις. Το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ενώ από τον Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει με ομάδα της επιλογής του για το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Μπουρλέ Τζούνιορ, η ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πλάνα, ενώ η Αλάνιασπορ έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο, περιμένοντας πλέον την απάντησή του.

Ο Μπάμπα είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21, ως δανεικός από την Τσέλσι, καταγράφοντας 17 συμμετοχές και ένα γκολ. Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στην Τούμπα ως ελεύθερος και έκτοτε έχει σημειώσει 168 συμμετοχές, 19 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα του Δικεφάλου.