Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας επέστρεψαν την Τρίτη (17/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πιάνοντας ξανά δουλειά μετά τη φιλική αναμέτρηση με την Παρτίζαν και το διήμερο ρεπό που ακολούθησε. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το σημαντικότερο νέο της ημέρας ήταν η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ξεπέρασε το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός δράσης και συμμετείχε χωρίς περιορισμούς στο πρόγραμμα της ομάδας, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Αντίθετα, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ επιβεβαίωσε μυϊκό τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του Σκωτσέζου αριστερού μπακ, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Παράλληλα, οι Δημήτρης Πέλκας, Γιάκιτς και Μοναστηρλής συνέχισαν τις θεραπείες τους, ενώ ο Φιόντορ Τσάλοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στον αγωνιστικό χώρο.

Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις προθέρμανσης, rondo, δουλειά στην κατοχή της μπάλας και τρεξίματα. Οι Θεσσαλονικείς ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη (18/11) στις 17:00, ξανά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.