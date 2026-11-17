Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση, στην οποία βραβεύτηκαν όλα τα τμήματα ΑμεΑ του Συλλόγου, παρουσία πλήθους αθλητών, προπονητών, παραγόντων και επώνυμων καλεσμένων.

Το «τριφύλλι» αριθμεί πλέον περίπου 160 αθλητές ΑμεΑ και διατηρεί ενεργά 27 αθλήματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την παρουσία του στον χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ.

Η βραδιά ήταν γεμάτη συγκίνηση, περηφάνια και θερμό χειροκρότημα, με την οικογένεια του Παναθηναϊκού να ενώνεται για να τιμήσει ανθρώπους που, μέσα από το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά και την επιμονή τους, έχουν καταφέρει να γράψουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία με το Τριφύλλι στο στήθος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Βρανόπουλος. Το δικό της μήνυμα έστειλε και η Γενική Διευθύντρια των τμημάτων ΑμεΑ Ηρώ Μαλλιαρού.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν, ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φύσσας, εκπρόσωποι των παλαιμάχων, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Χάρης Γιακουμάτος, εκπρόσωποι ομοσπονδιών αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραλυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελλάκης. Παρόντες ήταν ακόμη από πλευράς διοίκησης η Γενική Γραμματέας Κυριακή Γαλάνη, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος αλλά και ο Αγωνιστικός διευθυντής Σωτήρης Πανταλέων.

Στην κατηγορία των κορυφαίων αθλητών, ο Πάνος Τριανταφύλλου βραβεύτηκε ως Κορυφαίος αθλητής ΑμεΑ διαχρονικά, ενώ ο Στέλιος Δερμιτζάκης αναδείχθηκε Κορυφαίος αθλητής ΑμεΑ 2026. Αντίστοιχα, η Μαρία Ζαχαριάδου τιμήθηκε ως Κορυφαία αθλήτρια ΑμεΑ διαχρονικά και η Νεφέλη Βούρλουμη ως Κορυφαία αθλήτρια ΑμεΑ 2026.

Στον τομέα της προπονητικής, ο Δημήτρης Κάζαγλης βραβεύτηκε ως Κορυφαίος προπονητής τμημάτων ΑμεΑ διαχρονικά, ενώ η Σεμίνα Αλεξίου ως Κορυφαία προπονήτρια τμημάτων ΑμεΑ 2026. Παράλληλα, ο Θοδωρής Κοτταράς, η Αναστασία Εξαρχάκου και ο Vlad Dvulyat τιμήθηκαν ως Κορυφαίοι προπονητές και προπονήτρια ΑμεΑ 2026, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βραβεύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ομάδες του Συλλόγου. Η ομάδα Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο αναδείχθηκε Κορυφαία ομάδα ΑμεΑ διαχρονικά, ενώ η ομάδα Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων βραβεύτηκε ως Κορυφαία ομάδα ΑμεΑ 2026.

Στην κατηγορία των πολυαθλητών, ο Θοδωρής Μωραΐτης τιμήθηκε ως Πολυαθλητής ΑμεΑ διαχρονικά και ο Παναγιώτης Κοντογιάννης ως Πολυαθλητής ΑμεΑ 2026.

Τα βραβεία Green Legends απονεμήθηκαν στον Γιάννη Κωστάκη και τον Γιώργο Σφαλτό, ενώ στην κατηγορία των πρωτεργατών των τμημάτων ΑμεΑ τιμήθηκαν οι Νικόλας Φύτρος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Γκρέκας, Χρήστος Μαρτσάκης και Παναγιώτης Παϊπέτης.

Στην κατηγορία «Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ με τον Παναθηναϊκό» βραβεύτηκαν οι Νίκος Γαστεράτος, Γιώργος Σπετσωτάκης, Γιάννης Ζάχος, Γιώργος Παναγιωτάκης, Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης, Κώστας Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Τρούλινος και Χρήστος Σανδαλάκης.

Παράλληλα, ο Βασίλης Ντούνης και ο Απόστολος Δαβής τιμήθηκαν ως Πρωταθλητές ΑμεΑ παντοτινοί, ενώ ο Νίκος Καπράλος έλαβε το Βραβείο Ήθους. Ο Λευτέρης Φωκιανός βραβεύτηκε ως Βετεράνος των τμημάτων ΑμεΑ και η Χριστίνα Σαρδή ως Νεότερη αθλήτρια των τμημάτων ΑμεΑ.

Τέλος, στην κατηγορία «Χόρτο Μαγικό», το Βραβείο καλύτερου πανηγυρισμού απονεμήθηκε στον Αριστομένη Νικολόπουλο και τον Τόλη Μουμτζόγλου.