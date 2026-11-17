Απρόοπτο προέκυψε με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας για τα παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Συγκεκριμένα, ο φουλ-μπακ του Ολυμπιακού αποχώρησε τραυματίας στο 82ο λεπτό από την αναμέτρηση της χώρας του κόντρα στην Τανζανία, με τον Όλα Άινα της Νότιγχαμ Φόρεστ να τον αντικαθιστά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για τον τραυματισμό του 27χρονου, με τους «ερυθρόλευκους» να τον περιμένουν στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες ενόψει και της επανέναρξης του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή (22/11, 19:00).