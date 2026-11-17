Η Ντουμπάι υποδέχεται αυτή την ώρα την Αναντολού Εφές στην «Coca-Cola Arena» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Την αναμέτρηση από κοντά παρακολουθεί ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποδεικνύεται φαν του μπάσκετ, αφού είχε δει και από κοντά την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στην Βαρκελώνη.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι του έδωσαν και μία φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό «4».