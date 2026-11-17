ΜΠΑΣΚΕΤ · Ελλάδα · Ολλανδία Live streaming: Ελλάδα - Ολλανδία ONSPORTS TEAM 17 Νοεμβρίου 2026, 17:58 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε ζωντανά την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Eurobasket Γυναικών του 2027. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Basket League με πολλές επιλογές στοιχήματος, μόνο στη Novibet! Μεγάλος Διαγωνισμός Noviverse: 2 εισιτήρια για το NBA Europe στο Παρίσι σε περιμένουν! Ελλάδα - Ολλανδία COMMENTS LATEST NEWS 18:30 EUROLEAGUE LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Η δοκιμασία των «ερυθρόλευκων» στην Κύπρο για την EuroLeague 18:21 ΜΠΑΣΚΕΤ Ντιμιτρίεβιτς: «Πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα φτιαγμένη για να ανταγωνίζεται οποιονδήποτε αντίπαλο» 18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Εθνική Ελπίδων: Με... ευρωπαϊκές ενισχύσεις ενόψει Euro U21 2027 18:13 GREEK BASKET LEAGUE ΑΕΚ: Δυσκολεύει η υπόθεση του Τζον Μικς 18:11 MUNDOBASKET Με Ντόρσεϊ και γνώριμα πρόσωπα οι κλήσεις του Σπανούλη για τα προκριματικά του MundoBasket 18:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Οδυνηρός αποκλεισμός της Εθνικής Νέων από τα προκριματικά του EURO U19 18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Παναθηναϊκός: Βασικός ο Κάνγκουα στο 1-1 της Ζάμπια με το Μπουρουντί 17:58 ΜΠΑΣΚΕΤ Live streaming: Ελλάδα - Ολλανδία 17:52 ΜΠΑΣΚΕΤ Χειρουργήθηκε ο Νεοκλής Αβδάλας – Δύο μήνες εκτός δράσης! 17:50 EUROLEAGUE LIVE Ντουμπάι - Εφές 17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ Ορκίστηκε βουλευτής ο Μποντιρόγκα - Συνεχίζει κανονικά ως πρόεδρος της EuroLeague 17:33 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Φύσσας και Κοτσόλης στο Κατάρ για τους πέντε «πράσινους» της Εθνικής Κ17 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ