Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι - Οι επιλογές του Μπαρτζώκα
Δείτε τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Κύπρο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο θέλει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στην Κύπρο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η «στροφή» της EuroLeague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ (19:00) στο «Στ. Κυπριανού» έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός.
Συγκεκριμένα, σε αυτή επιστρέφει ο Μπράιαντ Ντάνστον, ενώ θυμίζουμε πως «νοκ άουτ» έχει τεθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή.
Θυμίζουμε πως η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει λήξει, ωστόσο ο ομογενής γκαρντ δεν υπολογίζεται στο σημερινό παιχνίδι.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Nετζήπογλου, Πλώτας, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.