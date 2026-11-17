Να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο θέλει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν στην Κύπρο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η «στροφή» της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ (19:00) στο «Στ. Κυπριανού» έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός.

Συγκεκριμένα, σε αυτή επιστρέφει ο Μπράιαντ Ντάνστον, ενώ θυμίζουμε πως «νοκ άουτ» έχει τεθεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή.

Θυμίζουμε πως η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει λήξει, ωστόσο ο ομογενής γκαρντ δεν υπολογίζεται στο σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Nετζήπογλου, Πλώτας, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντιάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.