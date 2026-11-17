Λίγες ημέρες απομένουν για τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο Europa League, με την ιταλική ομάδα να αντιμετωπίζει ορισμένα αγωνιστικά προβλήματα, κυρίως λόγω τραυματισμών.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους «ροσονέρι» στις 26 Νοεμβρίου (19:45), σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για αμφότερες τις ομάδες, αλλά και ξεχωριστό ενδιαφέρον σε επίπεδο πρεστίζ.

Για τον Ολυμπιακό, ενδεχόμενη νίκη θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα της League Phase και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Αντίθετα, η Μίλαν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και χρειάζεται θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Τα προβλήματα τραυματισμών στη Μίλαν

Πέρα από την πίεση που υπάρχει για το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα, οι Ιταλοί καλούνται να διαχειριστούν και τις απουσίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω τραυματισμών.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας, Μάικ Μενιάν. Ο Γάλλος γκολκίπερ αποχώρησε στο ημίχρονο της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Τουρκία για το Nations League, εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη τόσο για το παιχνίδι της Κυριακής με τη Φροζινόνε όσο και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Ρούμπεν Λόφτους Τσικ, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Αντίθετα, θετικά είναι τα δεδομένα για τον Φικάγιο Τομόρι, ο οποίος φαίνεται πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της Μίλαν για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».