Με ένα επιπλέον πρόβλημα ταξίδεψε στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (18/11) με τη Μανρέσα, καθώς ο Φόστερ δεν βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

Ο Αμερικανός άσος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα, το οποίο υπέστη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή του Δικεφάλου. Ο ίδιος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει τις θεραπείες, με στόχο να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Κατά συνέπεια, ο Αντρέα Τρινκιέρι καλείται να προσαρμόσει τα πλάνα του με μία ακόμη απουσία, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ. Μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Ισπανία, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του και το ντέρμπι με τον Άρη.