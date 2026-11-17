Σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις στην πτήση τσάρτερ που διοργανώνει ο ΟΦΗ για τη Λισαβόνα, ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με την Μπενφίκα στις 9 Δεκεμβρίου.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων της κρητικής ομάδας ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε πως όλες οι θέσεις της πτήσης καλύφθηκαν μέσα σε μόλις 30 λεπτά από τη στιγμή που έγινε γνωστή η σχετική πρωτοβουλία.

Η ταχύτητα με την οποία συμπληρώθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις αποτυπώνει την επιθυμία των φίλων του ΟΦΗ να ταξιδέψουν στην Πορτογαλία και να στηρίξουν από κοντά την ομάδα του Χρήστου Κόντη στο ιστορικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Ντα Λουζ» απέναντι στην Μπενφίκα.