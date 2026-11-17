Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον έδωσε δυναμικό «παρών» στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας να υποστηρίζει σταθερά εδώ και 29 χρόνια τη διοργάνωση ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης και «επίσημο νερό του αγώνα». Το ΑΥΡΑ βρέθηκε δίπλα σε περισσότερους από 85.000 δρομείς, αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών για τον θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση να προωθεί έναν ενεργό, ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Στο Χωριό των Χορηγών, το περίπτερο του brand, το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους συμμετέχοντες και επισκέπτες της διοργάνωσης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι σταθμοί ενυδάτωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ στήριξαν την προσπάθεια χιλιάδων δρομέων από την αφετηρία έως τον τερματισμό. Συνολικά, μισό εκατομμύριο φιάλες των 500 ml διατέθηκαν σε δρομείς και παρευρισκόμενους, καλύπτοντας τις ανάγκες ενυδάτωσης σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, για ακόμη μία χρονιά, το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ βρέθηκε στο πλευρό της πρωταθλήτριας στίβου και AVRA Ambassador, Αναστασίας Μαρινάκου, η οποία μάλιστα πρωταγωνίστησε φέτος για πρώτη φορά στην καμπάνια του brand για τον Μαραθώνιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το κοινό, κερδίζοντας για 6η διαδοχική φορά τον αγώνα των 10 χλμ. με τον εντυπωσιακό χρόνο των 33:09.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η παρουσία της AVRA Running Team, με περισσότερους από 500 εργαζόμενους και συνεργάτες της Coca-Cola Τρία Έψιλον να βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης των αγώνων, αναδεικνύοντας έμπρακτα, μέσα από τη συμμετοχή τους, τη σημασία της άθλησης και της ενεργού ζωής, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το φετινό μήνυμα του ΑΥΡΑ, «Μαζί σου στην πιο δυνατή σου εκδοχή».