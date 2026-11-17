Το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11), αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν διεθνείς υποχρεώσεις να διατηρήσουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό ενόψει της επανέναρξης των επίσημων αγώνων.

Πέρα από το τελικό 3-0, η αναμέτρηση προσέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς τη δυνατότητα να αξιολογήσει την κατάσταση αρκετών παικτών και να διαπιστώσει ποιοι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στη συνέχεια.

Ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία ήταν η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας αγωνίστηκε ξανά έπειτα από περίπου 2,5 μήνες απουσίας, λόγω του ραγίσματος στο χέρι. Έχοντας συμπληρώσει δύο εβδομάδες κανονικών προπονήσεων, έδειξε ότι βρίσκεται σε θέση να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ενώ χρειάστηκε να επέμβει αποτελεσματικά σε μία περίπτωση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Στα πρόσωπα που κέρδισαν τις εντυπώσεις ήταν και ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά τόσο στα ανασταλτικά του καθήκοντα όσο και στη λειτουργία της ομάδας με την μπάλα. Ο μέσος από την Ονδούρα τοποθετούνταν μπροστά από τους Μουκουντί και Ρέλβας, αναλάμβανε την πρώτη πάσα και συνέβαλλε στην ανάπτυξη από τον άξονα, ενώ παράλληλα είχε σημαντική παρουσία στις ανακτήσεις της μπάλας. Από δική του μεταβίβαση προς τον Σαχαμπό ξεκίνησε, μάλιστα, η επίθεση που οδήγησε στο πρώτο γκολ. Με το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, ο Αριάγκα αποτελεί μία από τις λύσεις στις οποίες θα χρειαστεί να στηριχθεί ο Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή.

Θετική ήταν κι η παρουσία του Κουτέσα, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής κι έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες ευκαιρίες. Ο Ελβετός εξτρέμ δεν ξεχώρισε μόνο για το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ, αλλά και για τη συνολική του δραστηριότητα στην αριστερή πλευρά. Η πίεση που άσκησε στην αντίπαλη άμυνα, σε συνδυασμό με την ταχύτητά του στις κινήσεις προς τα εμπρός, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην ΑΕ Λεμεσού.

Από την πλευρά του, ο Γκατσίνοβιτς έδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε στην κορυφή της επίθεσης, με τον Μάνταλο πίσω του, και είχε ένταση στο παιχνίδι του. Μάλιστα, από δικό του κλέψιμο και την πάσα στον Μάνταλο δημιουργήθηκε η φάση που οδήγησε στο δεύτερο γκολ του Σαχαμπό. Ο τελευταίος ήταν επίσης από τους κερδισμένους της αναμέτρησης, καθώς πέρα από το γκολ που πέτυχε, είχε συμμετοχή και στο πρώτο τέρμα της ΑΕΚ, δίνοντας την ασίστ στον Κουτέσα.

Ξεχωριστή ήταν κι η παρουσία πέντε νεαρών ποδοσφαιριστών, στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να αγωνιστούν με την πρώτη ομάδα. Οι Χριστακόπουλος και Τσαντήλας πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ οι Σιούτας, Φραντζεσκάκης και Ψυρόπουλος αγωνίστηκαν για μικρότερο διάστημα. Ο 17χρονος Σιούτας κατάφερε να σκοράρει προς το τέλος της αναμέτρησης, με ένα πολύ ωραίο σουτ στην κίνηση, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0, ενώ ο 16χρονος Τσαντήλας ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώτο 40λεπτο που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Όσον αφορά στις απουσίες, πέρα από τους 11 διεθνείς, εκτός έμειναν ο Ζοάο Μάριο και ο Ζίνι. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είχε ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα από πνευμονία, ενώ ο Ανγκολέζος επιθετικός αντιμετώπιζε έναν μικροτραυματισμό, ο οποίος τον είχε αφήσει εκτός και από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Δεν αγωνίστηκε φυσικά ούτε ο Ζούμπκοφ, ο οποίος παραμένει τραυματίας λόγω κατάγματος κόπωσης στην κνήμη και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση με το νέο έτος.