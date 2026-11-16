· ΑΕ Λεμεσού · ΑΕΚ

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσα μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής Ζίνι και Ζοάο Μάριο (video)

Ο Θωμάς Στρακόσα ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια, επιστρέφοντας στη δράση μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής έμειναν Ζίνι και Ζοάο Μάριο. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσα μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής Ζίνι και Ζοάο Μάριο (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα είναι από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στην Allwyn Arena.

Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς, επιστρέφοντας έπειτα από δυόμισι μήνες απουσίας λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στον καρπό.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι Ζίνι και Ζοάο Μάριο έμειναν εκτός αποστολής. Αμφότεροι, δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ήταν κλινήρης λόγω πνευμονίας, ενώ ο Ανγκολέζος αντιμετώπισε έναν μικροτραυματισμό.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:48 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νίκη Βόλου – Πύργος: Η αναμέτρηση της Super League 2

14:37 SUPER LEAGUE 2

LIVE Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’: Το νέο ξεκίνημα των «κυανέρυθρων» με τον Κοροπούλη στον πάγκο τους

14:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής για τον Λουκάκου

14:12 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο

13:51 SUPER LEAGUE 2

LIVE Μαρκό – Ζάκυνθος: Η αναμέτρηση της πρωτοπόρου της Super League 2

13:49 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού 3-0: Φιλικό «ξεμούδιασμα» με σκόρερ τους Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτα

13:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Κόντσαρ στην Κύπρο

13:30 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep29: Ώρα Εθνικής Ελλάδος!

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσα μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής Ζίνι και Ζοάο Μάριο (video)

13:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφουν σταδιακά οι διεθνείς

13:01 GREEK BASKET LEAGUE

GBL Monday: Το Άρης-Ολυμπιακός και το παιχνίδι που όλοι περιμένουμε

13:01 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Αμφίβολος με Ολυμπιακό ο Μπολομπόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας