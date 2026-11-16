ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσα μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής Ζίνι και Ζοάο Μάριο (video)

Η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα είναι από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στην Allwyn Arena.

Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς, επιστρέφοντας έπειτα από δυόμισι μήνες απουσίας λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί στον καρπό.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι Ζίνι και Ζοάο Μάριο έμειναν εκτός αποστολής. Αμφότεροι, δεν έχουν ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ήταν κλινήρης λόγω πνευμονίας, ενώ ο Ανγκολέζος αντιμετώπισε έναν μικροτραυματισμό.