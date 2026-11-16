ΑΕΚ: Αυτός είναι ο 16χρονος Στέφανος Τσαντήλας που ξεκινάει βασικός με την ΑΕ Λεμεσού

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Λεμεσού είναι ο Στέφανος Τσαντήλας. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα, παίρνοντας το… βάπτισμα του πυρός με την πρώτη ομάδα.

Ο νεαρός επιθετικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ της Ακαδημίας της Ένωσης, έχοντας ήδη πετύχει κάτι ξεχωριστό για την ηλικία του. Ο Τσαντήλας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με την ΑΕΚ, διάρκειας τριών ετών, τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου 2010, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Η διαδρομή του στα «κιτρινόμαυρα» ξεκίνησε το 2022, όταν εντοπίστηκε από τους «κιτρινόμαυρους» στον Κένταυρο Βριλησσίων. Η μετακίνησή του στα Σπάτα αποτέλεσε την αφετηρία για την εξέλιξή του, με τον ίδιο να ξεχωρίζει αρχικά αγωνιζόμενος κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Η σεζόν 2024/25 ήταν εκείνη που έκανε το όνομά του περισσότερο γνωστό στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ως αρχηγός της Κ15, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέλαβε την τρίτη θέση στη Super League, έχοντας την καλύτερη παρουσία από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Ο τότε προπονητής του, Στέλιος Μουντανάρης, δεν τον χρησιμοποίησε μόνο ως αριστερό εξτρέμ, αλλά του έδωσε ρόλους και στην κορυφή της επίθεσης, καθώς και πίσω από τον σέντερ φορ. Ο Τσαντήλας ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις διαφορετικές απαιτήσεις, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 23 συμμετοχές και 10 γκολ. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα υποδομής.

Πέρα από την ποδοσφαιρική του διαδρομή, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικογένειά του. Ο Τσαντήλας προέρχεται από πολυμελή οικογένεια με ενα από τα αδέρφι του, ο Δημήτρης Τσαντήλας, γεννημένος το 2005, ο οποίος έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανιώνιο.