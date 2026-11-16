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ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού: Με Στρακόσα, Σαχαμπό και δύο νεαρούς η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του για το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Λεμεσού στην Allwyn Arena, δίνοντας φανέλα βασικού στον 16χρονο Στέφανο Τσαντήλα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού: Με Στρακόσα, Σαχαμπό και δύο νεαρούς η ενδεκάδα του Νίκολιτς
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Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων, υποδεχόμενη την ΑΕΛ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση στην Allwyn Arena (16/11, 12:00).

Η Ένωση αξιοποιεί το διάστημα χωρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, με στόχο να διατηρήσει σε καλό επίπεδο ετοιμότητας τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες. Ταυτόχρονα, το παιχνίδι προσφέρει στον Μάρκο Νίκολιτς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δοκιμές και να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών που δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής το τελευταίο διάστημα.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, με τον Θωμά Στρακόσα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια.

Ανάμεσα στις επιλογές του Νίκολιτς υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, με τον 16χρονο Στέφανο Τσαντήλα να ξεχωρίζει, καθώς βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που έχει αναδείξει η ακαδημία της Ένωσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Xριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Σαχαμπό, Koυτέσα, Τσαντίλας, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Mπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Φρατζεσκάκης, Σιούτας, Γκολφίνος.

Η ενδεκάδα της ΑΕ Λεμεσού: Καπίνο, Κάρο, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μιλοσάβλιεβιτς, Νταβόρ, Ταβάρες, Ουντίν, Ζαΐρ, Τζέφρεϊ, Παρούτης

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