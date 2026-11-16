Super League 2: Για την επιστροφή στις νίκες η Μαρκό, νέο ξεκίνημα κάνει ο Πανιώνιος - Το πρόγραμμα
Η Μαρκό θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να διατηρήσει την απόσταση από τους διώκτες της, ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο, ενώ η Νίκη Βόλου θα επιδιώξει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, στους σημερινούς (16/11) αγώνες της Super League 2.
Με τους αγώνες της αήττητης Μαρκό, του Πανιωνίου, ο οποίος αναζητά την αντίδραση μετά την αλλαγή προπονητή και της Νίκη Βόλου, ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική στη Super League 2.
LIVE MATCH: Μαρκό – Ζάκυνθος (14:00)
Η Μαρκό μπορεί να μην κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την Καρδίτσα, μένοντας στο 1-1 με την Αναγέννηση σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ωστόσο παραμένει στην κορυφή, σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην ουραγό Ζάκυνθο, να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών της Athens Kallithea και να διατηρήσει το αήττητό της.
LIVE MATCH: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος καλείται να γυρίσει σελίδα μετά την ήττα με 2-0 από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», αποτέλεσμα που έφερε την απομάκρυνση του Χουάν Φεράντο. Στην τεχνική ηγεσία επέστρεψε ο Δημήτρης Κοροπούλης, με τους «κυανέρυθρους» να αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα, προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος στη μάχη της κορυφής. Ο Πανιώνιος βρίσκεται στην έκτη θέση, αλλά οι απώλειες των ΑΕΛ και Athens Kallithea του δίνουν τη δυνατότητα να πλησιάσει. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, καθώς το γήπεδο της Νέας Σμύρνης παραμένει κλειστό λόγω επανασποράς.
LIVE MATCH: Νίκη Βόλου – Πύργος (15:00)
Σε αντίθετη πορεία βρίσκεται η Νίκη Βόλου, η οποία έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ζακύνθου. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, ενώ παραμένει αήττητη στις οκτώ τελευταίες αναμετρήσεις της. Η ομάδα του Βόλου υποδέχεται τον Πύργο και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της, ώστε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις θέσεις ανόδου.