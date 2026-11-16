Super League 2: Για την επιστροφή στις νίκες η Μαρκό, νέο ξεκίνημα κάνει ο Πανιώνιος - Το πρόγραμμα

Με τους αγώνες της αήττητης Μαρκό, του Πανιωνίου, ο οποίος αναζητά την αντίδραση μετά την αλλαγή προπονητή και της Νίκη Βόλου, ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική στη Super League 2.

Η Μαρκό μπορεί να μην κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την Καρδίτσα, μένοντας στο 1-1 με την Αναγέννηση σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ωστόσο παραμένει στην κορυφή, σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην ουραγό Ζάκυνθο, να εκμεταλλευτεί την απώλεια βαθμών της Athens Kallithea και να διατηρήσει το αήττητό της.

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος καλείται να γυρίσει σελίδα μετά την ήττα με 2-0 από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», αποτέλεσμα που έφερε την απομάκρυνση του Χουάν Φεράντο. Στην τεχνική ηγεσία επέστρεψε ο Δημήτρης Κοροπούλης, με τους «κυανέρυθρους» να αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα, προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος στη μάχη της κορυφής. Ο Πανιώνιος βρίσκεται στην έκτη θέση, αλλά οι απώλειες των ΑΕΛ και Athens Kallithea του δίνουν τη δυνατότητα να πλησιάσει. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, καθώς το γήπεδο της Νέας Σμύρνης παραμένει κλειστό λόγω επανασποράς.

Σε αντίθετη πορεία βρίσκεται η Νίκη Βόλου, η οποία έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ζακύνθου. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, ενώ παραμένει αήττητη στις οκτώ τελευταίες αναμετρήσεις της. Η ομάδα του Βόλου υποδέχεται τον Πύργο και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της, ώστε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις θέσεις ανόδου.

Η βαθμολογία της Super League 2