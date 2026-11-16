Μοντέρο: «Δε φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο απογοητευτικό»

Ο Δομινικανός παίκτης είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν και με ανάρτησή του δείχνει την απογοήτευσή του που είναι εκτός δράσης.

Μοντέρο: «Δε φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο απογοητευτικό»
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Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν για τον Ολυμπιακό δεν είναι άλλος από τον Γιαν Μοντέρο.

Ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο και λόγω της πολύμηνης αποχής του δεν κρύβει τη μεγάλη απογοήτευσή του που δε μπορεί να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Πραγματικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο απογοητευτικό να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα μου, σε μια περίοδο που μοιάζει γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι καλά».

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