Εθνική Ελλάδας: Στην αποστολή ο Κωστούλας για τη Σερβία – Οι τέσσερις που «έκοψε» ο Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την παρουσία της στην πρώτη League A του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει τη νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει το αποτέλεσμα της Νορβηγίας, η οποία εξακολουθεί να απειλεί την ελληνική ομάδα. Παράλληλα, η «γαλανόλευκη» θα περιμένει ένα θετικό αποτέλεσμα από την Ολλανδία στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Γερμανία, ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Μαρτίου.

MATCH LIVE: Ελλάδα – Σερβία (21:45, ALPHA, Novasports Start)

Λίγο πριν από την αναμέτρηση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός κατέληξε στις τελικές επιλογές του για την αποστολή, αφήνοντας εκτός τέσσερις ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι Φώτης Ιωαννίδης και Δημήτρης Κουρμπέλης δεν υπολογίζονται λόγω των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, ενώ οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Μανώλης Σάλιακας έμειναν εκτός για αγωνιστικούς λόγους.

Αντίθετα, στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς βρίσκεται ξανά ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Στην αποστολή επέστρεψε και ο Χρήστος Ζαφείρης, καθώς εξέτισε την ποινή της μίας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί λόγω συμπλήρωσης κίτρινων καρτών.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σερβία: Τζολάκης, Μανδάς, Βλαχοδήμος, Ρότα, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Μασούρας, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Τεττέη, Δουβίκας, Κωστούλας.