Η Μπεσίκτας «λύγισε» την Μπούρσασπορ και επέστρεψε στις νίκες

Η επιστροφή στις νίκες ήρθε για την Μπεσίκτας, χωρίς ωστόσο να συνοδευτεί από μια πειστική εμφάνιση. Οι «αετοί» της Κωνσταντινούπολης επικράτησαν με 76-71 της Μπούρσασπορ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της BSL, σε μια αναμέτρηση που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε περιπέτεια.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είχε τον απόλυτο έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθεί με διαφορά 21 πόντων στις αρχές της τρίτης περιόδου. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και εκμεταλλεύτηκαν τη χαλάρωση των γηπεδούχων.

Η Μπούρσασπορ επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης, βάζοντας δύσκολα στην Μπεσίκτας, η οποία χρειάστηκε ψυχραιμία και σημαντικά καλάθια στα τελευταία λεπτά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και να αποφύγει μια απρόσμενη απώλεια.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ζίτιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας double-double. Από κοντά ακολούθησαν ο Μπράουν με 14 πόντους και ο Μπιρσέν με 11.

Στην αντίπερα όχθη, η εξαιρετική εμφάνιση του Μπράντον Τέιλορ δεν ήταν αρκετή για την Μπούρσασπορ. Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 24 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 45-27, 55-50. 76-71.