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ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να γράφει ιστορία - Τρίτος πασέρ στην ιστορία του NBA

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στο ενεργητικό του, καθώς με τις 11 ασίστ που μοίρασε απέναντι στους Indiana Pacers έφτασε τις 12.092 στην καριέρα του, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να γράφει ιστορία - Τρίτος πασέρ στην ιστορία του NBA
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Ο χρόνος μοιάζει να μην έχει σταματήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος συνεχίζει να προσθέτει σπουδαία επιτεύγματα στην ήδη μυθική καριέρα του. Στα 41 του χρόνια, ο σούπερ σταρ των Philadelphia 76ers παραμένει σημείο αναφοράς στο NBA και αποδεικνύει πως η επιρροή του στο παιχνίδι ξεπερνά κατά πολύ το σκοράρισμα.

Στην αναμέτρηση απέναντι στους Indiana Pacers, ο Τζέιμς ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Η τελευταία του ασίστ, μάλιστα, είχε ιστορική σημασία, καθώς τον έφερε στις 12.092 συνολικά στην καριέρα του, προσπερνόντας τον Τζέισον Κιντ και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του NBA.

https://www.instagram.com/p/DfxqxEvoI0S/

Πρόκειται για ακόμη ένα σπουδαίο ορόσημο για έναν αθλητή που έχει καταφέρει να κυριαρχήσει σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Ο ΛεΜπρόν δεν ξεχωρίζει μόνο για την ικανότητά του να σκοράρει, αλλά και για την αντίληψη, τη δημιουργία και την ευχέρειά του να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του.

https://www.instagram.com/p/DfxpODWoHt-/
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