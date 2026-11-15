Τι διακυβεύεται για την Ελλάδα στο παιχνίδι με τη Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας οφείλει να αφήσει πίσω της, όσο δύσκολο κι αν είναι, το εφιαλτικό βράδυ στο Άμστερνταμ και πλέον στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική του Nations League.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45) δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία για αγωνιστική αντίδραση μετά την... τραγωδία στην «Johan Cruijff ArenA». Είναι ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο την πρώτη του παρουσία στη League A, να διατηρήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση στα προημιτελικά και, πάνω απ' όλα, να αποφύγει την... περιπέτεια των μπαράζ παραμονής.

Η «7αρα» από την Ολλανδία άλλαξε τα δεδομένα και πλέον η Ελλάδα δεν έχει την... πολυτέλεια να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με τη Σερβία ως μια απλή αναμέτρηση γοήτρου.

Η πρόκριση στα προημιτελικά και το σενάριο της δεύτερης θέσης

Το πρώτο ζητούμενο για την Εθνική είναι να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για μια θέση στην πρώτη δυάδα του ομίλου, που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Για να συμβεί αυτό, η Ελλάδα χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία απέναντι στη Σερβία, αλλά και απώλεια βαθμών της Γερμανίας στην αναμέτρηση με την Ολλανδία. Σε διαφορετική περίπτωση, η διεκδίκηση της πρόκρισης γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η ήττα στο Άμστερνταμ έχει επιβαρύνει σημαντικά τη διαφορά τερμάτων της (-5).

Ασφαλώς, η παρουσία στα προημιτελικά θα αποτελούσε το ιδανικό φινάλε σε μια ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη πιο άμεσος στόχος, ο οποίος δεν είναι άλλος από την παραμονή στη League A.

Ο κίνδυνος των μπαράζ και η «μάχη» των καλύτερων τρίτων

Με τη νέα μορφή του Nations League, η θέση μιας ομάδας στην τρίτη θέση δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία. Οι δύο καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους τέσσερις ομίλους της League A διατηρούν τη θέση τους, ενώ οι άλλες δύο οδηγούνται σε μπαράζ παραμονής απέναντι σε ομάδες της League B.

Αυτή είναι και η μεγάλη «παγίδα» για την Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση των πέντε πρώτων αγωνιστικών, το Βέλγιο έχει συγκεντρώσει 9 βαθμούς στον πρώτο όμιλο, η Γερμανία 8 στον δεύτερο, η Κροατία 3 στον τρίτο και η Νορβηγία 6 στον τέταρτο. Η «γαλανόλευκη» έχει επίσης 8 βαθμούς, όμως η διαφορά τερμάτων της έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα μετά το 7-0 από τους Ολλανδούς.

Η νίκη επί της Σερβίας αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για την εξασφάλιση της παραμονής, καθώς θα ανεβάσει την Ελλάδα στους 11 βαθμούς και θα την απαλλάξει μία και καλή από την ανάγκη να περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων. Αντίθετα, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας, η κατάσταση περιπλέκεται και η Εθνική θα χρειαστεί να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αναμέτρηση της Δανίας με τη Νορβηγία.

Οι Νορβηγοί βρίσκονται στους 6 βαθμούς και με νίκη απέναντι στους Δανούς την Τρίτη (17/11) μπορούν να φτάσουν τους 9, μπαίνοντας δυναμικά στη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης μεταξύ των τρίτων. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διεκδικήσει την παραμονή της μέσα από διπλούς αγώνες τον Μάρτιο.