NBA: Χωρίς τον Ριβς στο Φοίνιξ οι Λέικερς

Την ευκαιρία να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στις οκτώ νίκες έχουν οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι φιλοξενούνται από τους Φοίνιξ Σανς στις 23:00, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου του NBA.

Ωστόσο, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Όστιν Ριβς τέθηκε εκτός αγώνα λόγω προβλήματος στην αριστερή φτέρνα. Εκτός αποστολής βρίσκεται επίσης ο Κάμερον Καρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ασθένεια.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή τριών ακόμη παικτών. Ο Μπρόνι Τζέιμς αντιμετωπίζει ίωση, ο Κόλιν Σέξτον έχει υποστεί ρήξη στον δεξιό οφθαλμικό κόγχο, ενώ ο Αντού Τιέρο ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Τα νέα είναι σαφώς πιο ευχάριστα όσον αφορά τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας από την αναμέτρηση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, απέφυγε τα χειρότερα και δεν βρίσκεται στη λίστα των απόντων, γεγονός που σημαίνει πως είναι διαθέσιμος για τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.