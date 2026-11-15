Ντιμιτρίεβιτς: «Είμαστε χαρούμενοι, μένουμε ταπεινοί, συνεχίζουμε να δουλεύουμε»

Ο Άρης πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς να εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και να κρατά χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας.

Όσα είπε ο Ντιμιτρίεβιτς:

Για το πώς περιγράφει τα συναισθήματα που νιώθει: «Είμαστε χαρούμενοι. Είναι ακόμα μια νίκη. Είναι Νοέμβριος, χτιζόμαστε ως ομάδα. Καλή νίκη απέναντι σε δυνατή ομάδα. Μένουμε ταπεινοί, συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Είμαστε νέα ομάδα, να συνεχίσουμε έτσι».

Για το ότι ο Άρης πέτυχε ξανά 100 πόντους: «Προσπαθούμε να παίξουμε το μπάσκετ μας. Ξέραμε ότι παίζαμε με δυνατό αντίπαλο. Ξεκινήσαμε με τρία ελεύθερα τρίποντα. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους πάντες. Είναι μακρύς ο δρόμος».

Για το ότι είναι δημιουργός αλλά και σκόρερ και τι λέει ο Σπανούλης για αυτό: «Μπορώ να σκοράρω και να δημιουργήσω. Είναι από τις δυνάμεις που ότι μπορώ να κάνω και τα δύο. Στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά ένιωσα καλά, βρήκα κάποια ελεύθερα σουτ, πήγα με τον ρυθμό του αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Θέλω να συνεισφέρω στο να νικάμε».

Για το φιλί που του έδωσε το παιδί του και αν είναι η καλύτερη επιβράβευση: «Φυσικά. Είναι πάντα εδώ, είναι χαρούμενος και έτσι είμαι και εγώ».