Σπανούλης: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Είμαστε στον σωστό δρόμο»

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, αμέσως μετά την τεράστια νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού στο Αλεξάνδρειο για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σπανούλης: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Είμαστε στον σωστό δρόμο»
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Ο Άρης συνδύασε την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό με νίκη, υποχρεώνοντας με 100-78 τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή GBL και βάζοντας παράλληλα... φωτιά ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του, στάθηκε στη σημασία των νικών απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ενώ υπογράμμισε πως οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στον σωστό δρόμο, αλλά έχουν ακόμη αρκετή δουλειά μπροστά τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για το γιατί είναι περισσότερο περήφανος: «Η ομάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ για 40 λεπτά και στις δύο μεριές του παρκέ. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που τώρα χτίζεται να κερδίσει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε τόσο σύντομο διάστημα, δυο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Παίξαμε πολύ καλά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε και στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο και μας στήριξε με τη φωνή του».

Για το τι σημαίνουν οι νίκες απέναντι σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για μια ομάδα τεσσάρων μηνών: «Τέσσερις μήνες λες πολλούς. Εγώ από τον Σεπτέμβριο, είμαι 2,5 μήνες εδώ. Σημαίνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Είμαστε ταπεινοί, σεβόμαστε τους πάντες, δουλεύουμε και προχωράμε με σεβασμό».

Για τις επιθετικές αποδόσεις απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Είμαστε μια ομάδα μοντέρνα, παίζει και στις δύο άκρες του παρκέ. Παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, πολλούς αυτοματισμούς, μερικά λάθη. Γενικά είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Για το ότι ο κόσμος φωνάζει το όνομά του: «Είναι σημαντικό. Όλα τα εύσημα πάνε στα παιδιά».

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